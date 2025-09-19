Gaza Flotilla Sumud salpata da Sicilia
13.08 La seconda tranche italiana della flottiglia Sumud ha lasciato Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, per raggiungere le imbarcazioni che già navigano verso Gaza per portare aiuti. "Vogliamo mandare un messaggio umanitario e politico", dice la portavoce Delia. Parla di "un grande senso di liberazione, perchè mettere insieme tante barche così non è facile. Il piano è andare verso Gaza dove ora c'è un black out delle comunicazioni,il che non vuol dire che non accadano cose oltre il disumano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
