Hossam al-Astal sollecita i palestinesi della zona a cercare rifugio presso di lui garantendo che non ci siano legami con il movimento islamista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, ex membro dell'Anp forma gruppo armato a Khan Younis: "Accogliamo chi è contro Hamas"

Gaza, morto infermiere di Medici Senza Frontiere: chi era Hussein Alnajjar: La comunità internazionale è sconvolta e rattristata per la morte dell'infermiere Hussein Alnajjar, membro dello staff di Medici Senza Frontiere, morto martedì a Gaza a causa delle ferit

Siamo sconvolti e rattristati per la morte di un membro del nostro staff, Hussein Alnajjar. Hussein è morto il 16 settembre a #Gaza a causa delle ferite da schegge riportate a seguito di un attacco aereo israeliano #StopGenocidio

