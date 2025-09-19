Mosca porta in salvo oltre 70 persone dalla Striscia di Gaza mentre il bilancio delle vittime palestinesi supera i 65 mila. Lavrov accusa Israele di violare il diritto internazionale e chiede un cessate il fuoco immediato Nella notte fra giovedì 18 e venerdì 19 settembre, un'operazione capita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, evacuate 70 persone russo-palestinesi e volontari attraverso Egitto e Giordania, poi arrivate a Mosca, Zakharova: "Ora sono al sicuro"