Gaza City l’Idf minaccia | Useremo una forza senza precedenti

L’escalation nel conflitto tra Israele e Gaza entra in una fase critica. Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che agiranno a Gaza City con «una forza senza precedenti», esortando la popolazione a lasciare immediatamente la città e a dirigersi verso sud. L’avvertimento arriva dopo la chiusura della via di evacuazione temporanea, Salah al-Din Road, aperta solo 48 ore fa per agevolare lo spostamento dei civili. Leggi anche: Flotilla è ripartita verso Gaza: “Non ci fermiamo più” In un post pubblicato su X in lingua araba, il portavoce dell’esercito, Avichay Adraee, ha ribadito che le operazioni militari contro Hamas e altre organizzazioni terroristiche continueranno con un’intensità senza precedenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

