Gaza City il messaggio del parroco padre Romanelli | Morte e bombardamenti decine di migliaia le vittime le armi hanno preso il sopravvento

Il messaggio del sacerdote arriva in uno dei momenti più drammatici della guerra. L'esercito israeliano sta preparandosi all'operazione finale per la conquista totale di Gaza City (prima fase del piano 'Aurora' di occupazione dell'intera Striscia di Gaza) e centinaia di migliaia di palestinesi sono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza City, il messaggio del parroco padre Romanelli: "Morte e bombardamenti, decine di migliaia le vittime, le armi hanno preso il sopravvento"

Mentre il nostro team distribuiva 10.000 litri di acqua potabile nella parte orientale di Gaza City, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro il camion cisterna pieno di acqua. Il camion era chiaramente identificabile come appartenente a MSF.

Parroco Gaza: 'morte e bombardamenti, le armi hanno il sopravvento' - Così padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, in un videomessaggio fatto ascoltare in Duomo prima dell'inizio delle celebrazioni di San Gennaro. Riporta ansa.it

L'Idf: circa metà dei palestinesi fuggita da Gaza City. Padre Romanelli: 'Morte e bombardamenti, le armi hanno il sopravvento' - 000 palestinesi sono finora fuggite da Gaza City, dirigendosi verso il sud della Striscia. Lo riporta ansa.it