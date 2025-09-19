Gaza City Idf | Useremo una forza senza precedenti Katz minaccia | Uccideremo leader Houthi e nostra bandiera sventolerà sullo Yemen

L'invasione di Gaza City continua senza sosta. L'Idf ha reso noto che d'ora in avanti che le manovre di occupazione si faranno sempre più pesanti, ed il ministro Katz ha minacciato di morte il leader Houthi L'invasione a Gaza City continua, e l'Idf ha fatto sapere di essere pronto ad utilizza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Israele avvia l'invasione di Gaza City

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

Guerra Israele, Idf: Useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate. LIVE; L'Idf: circa metà dei palestinesi fuggita da Gaza City. Useremo una forza senza precedenti, evacuate'; Guerra a Gaza. Israele: «Useremo forza senza precedenti, residenti vadano via». Padre Romanelli: «Situazione grave ma pace non è utopia».

gaza city idf useremoIdf: "Useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate" - Continua la massiccia offensiva dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Scrive ilgiornale.it

gaza city idf useremoIdf: «Useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate». Quattro palestinesi uccisi in un attacco israeliano - L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà ad usare «una forza senza precedenti» a Gaza City, nel territorio palestinese settentrionale, dove sta conducendo una massiccia offensiva, invitando ... Secondo ilmessaggero.it

