Gaza City Idf | Useremo una forza senza precedenti Katz minaccia | Uccideremo leader Houthi e nostra bandiera sventolerà sullo Yemen
L'invasione di Gaza City continua senza sosta. L'Idf ha reso noto che d'ora in avanti che le manovre di occupazione si faranno sempre più pesanti, ed il ministro Katz ha minacciato di morte il leader Houthi L'invasione a Gaza City continua, e l'Idf ha fatto sapere di essere pronto ad utilizza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - city
Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city
Israele avvia l'invasione di Gaza City
'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'
Missili su due ospedali, il martirio di Gaza City: «Per gli ostaggi è la fine» - X Vai su X
Mentre il nostro team distribuiva 10.000 litri di acqua potabile nella parte orientale di Gaza City, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro il camion cisterna pieno di acqua. Il camion era chiaramente identificabile come appartenente a MSF. Il percorso Vai su Facebook
Guerra Israele, Idf: Useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate. LIVE; L'Idf: circa metà dei palestinesi fuggita da Gaza City. Useremo una forza senza precedenti, evacuate'; Guerra a Gaza. Israele: «Useremo forza senza precedenti, residenti vadano via». Padre Romanelli: «Situazione grave ma pace non è utopia».
Idf: "Useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate" - Continua la massiccia offensiva dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Scrive ilgiornale.it
Idf: «Useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate». Quattro palestinesi uccisi in un attacco israeliano - L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà ad usare «una forza senza precedenti» a Gaza City, nel territorio palestinese settentrionale, dove sta conducendo una massiccia offensiva, invitando ... Secondo ilmessaggero.it