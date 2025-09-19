L'invasione di Gaza City continua senza sosta. L'Idf ha reso noto che d'ora in avanti che le manovre di occupazione si faranno sempre più pesanti, ed il ministro Katz ha minacciato di morte il leader Houthi L'invasione a Gaza City continua, e l'Idf ha fatto sapere di essere pronto ad utilizza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza City, Idf: “Useremo una forza senza precedenti”, Katz minaccia: “Uccideremo leader Houthi e nostra bandiera sventolerà sullo Yemen”