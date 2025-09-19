Gaza Cgil in piazza a Genova | Fermiamo il massacro Corteo in corso | Foto
Traffico in tilt a ponente. Magni (Camera del Lavoro): “Non si può più aspettare. Il governo ci ascolti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: gaza - cgil
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
L’ambasciatore israeliano va al concerto, la Cgil dell’Auditorium di Roma protesta: “Pensiero al genocidio di Gaza”
Cgil Cremona. . 19 SETTEMBRE: SCIOPERO E MANIFESTAZIONE PER GAZA A Gaza è in corso un genocidio che non possiamo ignorare. Persino membri del governo israeliano lo ammettono: “Gaza è una miniera d’oro immobiliare”. Una frase che raccon - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero e presidio per Gaza: Cgil organizza una mobilitazione nelle piazze italiane - X Vai su X
Gaza, Cgil in piazza a Genova: “Fermiamo il massacro”; Sciopero generale per Gaza, la Cgil in piazza. Viabilità a rischio: corteo da Cornigliano fino alla prefettura; Prima giornata di sciopero generale per Gaza: manifestazione e corteo a Genova.
Gaza, Cgil in piazza a Genova: “Fermiamo il massacro” - Sciopero di 8 ore, concentramento ai Giardini Melis di Cornigliano e corteo fino alla Prefettura passando per la Guido Rossa, lungomare Canepa, Stazione Marittima, via Gramsci e a salire: la ... Riporta ilsecoloxix.it
Sciopero generale per Gaza, la Cgil in piazza. Viabilità a rischio: corteo da Cornigliano fino alla prefettura - La manifestazione passerà sulla Guido Rossa e in Lungomare Canepa: poi attraverserà il centro cittadino. Secondo genova24.it