Gaza Brignano | Bombardare bambini e persone in fuga non è bello

(LaPresse) “Non voglio entrare nei meriti, se non condannando l’omicidio di gente costretta a scappare. Quelli sono veri e propri omicidi e il governo italiano non riesce a esprimersi apertamente. Questa è una sconfitta di tutti. Bene o male sappiamo che noi costruiamo, vendiamo e compriamo armi. Abbiamo consegnato due anni fa la sicurezza nazionale a Netanyahu, quindi siamo invischiati completamente in questa storia”. Così l’attore Enrico Brignano, commentando quanto sta accadendo in Palestina durante il tour con cui ha accompagnato la stampa su un bus in giro per le strade della capitale, per promuovere la seconda stagione del suo spettacolo teatrale ‘ I 7 re di Roma ‘. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Brignano: "Bombardare bambini e persone in fuga non è bello"

