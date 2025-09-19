Gaza 480mila palestinesi in fuga L' Idf | Spostatevi a sud non fatevi usare come scudi umani
A Gaza l'esercito israeliano "continuerà a operare con una forza senza precedenti contro Hamas e le altre organizzazioni terroristiche". A scriverlo è Avichay Adraee, il portavoce dell'Idf per i media arabi che in un post su X ha inviato la popolazione gazawa a lasciare la città. "La strada Salah. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: gaza - 480mila
Israele minaccia l'uso di una «forza senza precedenti» a Gaza City: 480 mila palestinesi in fuga. Hamas: «Entrando nella città non otterrete un solo prigioniero, vivo o morto» - X Vai su X
La drammatica fuga dei palestinesi da Gaza city, 480 mila secondo l'esercito; Gaza, 480mila palestinesi in fuga. L'Idf: Spostatevi a sud, non fatevi usare come scudi umani; L’esercito israeliano: la metà dei palestinesi fuggiti da Gaza.
Gaza, 480 mila civili in fuga dopo gli attacchi israeliani - Secondo le stime dell’IDF, circa 480mila palestinesi sono fuggiti da Gaza City ... Da interris.it
L’esercito israeliano: la metà dei palestinesi fuggiti da Gaza - Il parroco di Gaza Romanelli in un videomessaggio alla diocesi di Napoli per San Gennaro: «Situazione molto grave. Riporta romasette.it