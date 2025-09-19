Gavardo | L' ultima Festa dei Borghi
Gavardo si prepara a vivere un fine settimana speciale: da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 l'oratorio ospiterà la decima edizione del Palio dei Borghi, un appuntamento che negli anni è diventato simbolo di aggregazione e spirito di comunità. L'evento, inserito nella tradizionale Festa di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: gavardo - ultima
Torna il PALIO DEI BORGHI! Per la sua ultima edizione! 3 giorni di Grande Festa in Oratorio Dal 19 al 21 Settembre! In occasione della festa di San Luigi: giochi, musica e tanto divertimento! Insieme per vincere! #paliodeiborghigavardo Corp Vai su Facebook
Gavardo: L'ultima Festa dei Borghi; Gavardo saluta il Palio dei Borghi: tre giorni di festa per l’ultima edizione; Dal 20 al 22 settembre 2024 a Gavardo: Palio dei Borghi.
Gavardo: L'ultima Festa dei Borghi - Gavardo si prepara a vivere un fine settimana speciale: da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 l'oratorio ospiterà la decima edizione del Palio dei Borghi, un appuntamento che negli anni è diventa ... Riporta bresciatoday.it
Borghi in festa tra sapori, tradizioni e serate sotto le stelle - C’è un’Italia che d’estate si anima lontano dalle grandi città e dai riflettori del turismo di massa. Scrive huffingtonpost.it