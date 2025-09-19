Gattino intrappolato in un tombino | salvato dai vigili del fuoco

Mobilitazione stamattina, venerdì 19 settembre, alla Foce. Un gattino nero è finito in un tombino nella zona di piazza Rossetti. Secondo giorno di Salone Nautico: programma, modifiche al traffico e strade alternativeI passanti si sono subito attivati per aiutare il cucciolo, sul posto sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it