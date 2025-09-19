Gasperini | Spero in un derby combattuto ma sereno a Roma mi sono rimesso in gioco

Primo derby della capitale per Gasperini, che vuole iniziare col piede giusto nella gara più importante per i tifosi. Il tecnico studia la Roma ideale con la quale scendere in campo ( qui le probabili formazioni ), trovando anche il tempo di parlare del match e dell’inizio di stagione ai microfoni di Dazn: “È una partita importante, a sé per quello che si porta dietro nelle settimane successive, in città c’è grande rivalità. Spero sia un derby combattuto, dove tutti cercheranno di fare il massimo, ma rispetto agli ultimi derby che ci sia un po’ più di serenità fuori. Che prevalga lo sfottò ma che si rimanga in termini di non violenza, è qualcosa che uccide il calcio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini: “Spero in un derby combattuto ma sereno, a Roma mi sono rimesso in gioco”

