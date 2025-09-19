gas criptovalute tecnologie militari cosa prevede il nuovo pacchetto di sanzioni ue contro mosca

La Commissione europea ha adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia: riflettori accesi su gas, cripto valute e tecnologie militari. "La nostra analisi economica è chiara: le sanzioni stanno avendo un forte impatto sull'economia russa. Il tasso di interesse è al 17%. L'inflazione è costantemente elevata. L'accesso della Russia ai finanziamenti e alle entrate è in costante diminuzione. E l'economia di guerra surriscaldata della Russia sta raggiungendo i suoi limiti" le parole della presidente Ursula von der Leyen, che ha presentato le misure in conferenza stampa. "È venuta l'ora di chiudere i rubinetti del gas dalla Russia" ha evidenziato la leader del governo europeo, ricordando che "le minacce all'Ue stanno crescendo, i droni hanno violato lo spazio aereo di Polonia e Romania: queste non sono le azioni di chi vuole la pace e l'Ue aumenta la pressione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

