News TV. La puntata di Ore 14 Sera andata in onda giovedì 18 settembre 2025 su Rai 2, guidata da Milo Infante, ha riportato al centro dell’attenzione il delitto di Garlasco. La trasmissione si è focalizzata su una nuova relazione tecnica di 300 pagine, considerata dagli specialisti un possibile punto di svolta nell’interpretazione della scena del crimine e nei risultati dell’indagine. In conclusione, la discussione si è fatta particolarmente accesa tra l’ospite, la criminologa Roberta Bruzzone, e il conduttore. Leggi anche: “Alberto Stasi incastrato”: Garlasco, da chi arriva l’accusa clamorosa Leggi anche: “Non se ne può più”: Caterina Balivo esplode in diretta Nuove analisi sulla scena del crimine e documenti inediti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, è scontro tra Bruzzone e Infante: cos’è successo