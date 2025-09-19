Garbagnate Milanese (Milano), 19 settembre 2025 – Ospedali sempre più all’avanguardia. Un nuovo sistema robotico chirurgico, 'Da Vinci Xi', per procedure chirurgiche più precise e meno invasive, è stato inaugurato oggi nel presidio di Garbagnate Milanese. L'obiettivo è garantire tempi di recupero più rapidi per i pazienti e un potenziamento delle prestazioni offerte sul territorio. Al taglio del nastro hanno preso parte il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore a Bilancio e Finanza Marco Alparone, gli assessori regionali Guido Bertolaso (Welfare) Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) Romano La Russ a (Sicurezza e Protezione Civile), il presidente della Commissione Bilancio alla Camera dei deputati Marco Osnato e il Direttore Generale dell'Asst Rhodense Marco Bosio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garbagnate Milanese, inaugurato sistema robotico chirurgico: procedure meno invasive e tempi di recupero più rapidi