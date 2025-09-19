Galliani a un passo dal Milan | sarà superconsulente Redbird e aiuterà anche Allegri
. Si aspetta l’ufficialità del sul ritorno in rossonero Un tempo, i “giorni del Condor” erano sinonimo dell’assalto finale al calciomercato di fine agosto. Oggi, a fine settembre, quel soprannome iconico torna a riecheggiare nei corridoi di Casa Milan, ma non per un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: galliani - passo
Galliani verso il ritorno al Milan: accordo vicino, ma prima serve questo passo
Bezzi pensa alla Nazionale: «All’Italia serve un dirigente alla Galliani. L’Inter ha fatto un passo indietro…»
Galliani verso il ritorno al Milan dopo anni: l’accordo adesso è vicino, ma prima serve questo passo. Se la cessione del Monza andrà in porto, il ritorno del “Condor” potrebbe diventare realtà già nelle prossime settimane. @la_rossonera - facebook.com Vai su Facebook
“Galliani ha recentemente incontrato Cardinale e Furlani. Il risultato dell’incontro è stato una stretta di mano sorridente” ? Il punto del @CorSport sul possibile ritorno di Galliani al #Milan e l’idea sul ruolo - X Vai su X
Galliani Milan, avvistato l’ex dirigente rossonero - Galliani Milan, avvistato l’ex dirigente rossonero al fianco di Furlani: presenza casuale? Riporta milannews24.com
Galliani verso il ritorno al Milan: accordo vicino, ma prima serve questo passo - Galliani verso il ritorno al Milan dopo anni: l’accordo adesso è vicino, ma prima serve questo passo. Come scrive calcionews24.com