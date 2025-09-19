Galleria Le Chiavi | Chiesto all’Anas incontro urgente

di Massimo Cherubini "Il territorio del sud della provincia, ormai stremato, sta vivendo difficoltà, da troppo tempo, con gravi ripercussioni su cittadini, lavoratori e aziende sulla viabilità alternativa fortemente compromessa". E’ questo "l’occhiello" del comunicato stampa di Agnese Carletti presidente della Provincia. Che ha interpretato, a pieno, i disagi di tanti autotrasportatori, cittadini stanchi, indispettiti, per il susseguirsi dei ritardi sulla riapertura della galleria de "Le Chiavi". Che collega La Val d’Orcia alla Val di Paglia. Era stato detto che a metà di ottobre sarebbe stata riaperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

