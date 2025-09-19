Gaia Coreografo Diventato Virale | Ecco Chi è Carlos Diaz Gandia!

Uominiedonnenews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la storia del coreografo che ha trasformato una semplice prova di danza in un fenomeno social: talento, energia e un messaggio che va oltre la coreografia. Classe 1995, nato nella vivace Valencia, Carlos Diaz Gandia ha il ritmo nel sangue. Non è un modo di dire: prima ancora di imparare a ballare, suonava il pianoforte. Ma appena ha scoperto la danza urbana, è stato amore a prima vista. A 14 anni già danzava con una grinta fuori dal comune, e solo pochi anni dopo, nel 2015, ha fondato il suo Home Dance Studio, oggi punto di riferimento per la cultura hip-hop in Spagna. E indovinate un po’? È ancora lui a guidarlo con passione e visione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

gaia coreografo diventato virale ecco chi 232 carlos diaz gandia

© Uominiedonnenews.it - Gaia, Coreografo Diventato Virale: Ecco Chi è Carlos Diaz Gandia!

In questa notizia si parla di: gaia - coreografo

Chi è Carlos Diaz il coreografo di Gaia diventato virale; Chi è Carlos Diaz, il coreografo di Gaia diventato virale: il video; «Tichità-tà-tà», il coreografo di Gaia e quel balletto che è diventato virale.

gaia coreografo diventato viraleGaia Sabbatini, virale lo sfogo della mezzafondista azzurra contro gli hater: "Correre è un lavoro, come il calciatore" - Gaia Sabbatini ha deciso di rispondere senza tanti giri di parole agli hater che le avevano chiesto che cosa fa nella vita. Secondo today.it

gaia coreografo diventato viraleGaia Sabbatini risponde agli haters: "L’atletica è un lavoro, corro e mi pagano come i calciatori" - La mezzofondista abruzzese di 26 anni ha risposto su TikTok ai suoi "Gianpirlo", gli haters che non considerano il suo un lavoro (ma quello dei calciatori sì) ... Segnala giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Gaia Coreografo Diventato Virale