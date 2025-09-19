Gaia Coreografo Diventato Virale | Ecco Chi è Carlos Diaz Gandia!

Classe 1995, nato nella vivace Valencia, Carlos Diaz Gandia ha il ritmo nel sangue. Non è un modo di dire: prima ancora di imparare a ballare, suonava il pianoforte. Ma appena ha scoperto la danza urbana, è stato amore a prima vista. A 14 anni già danzava con una grinta fuori dal comune, e solo pochi anni dopo, nel 2015, ha fondato il suo Home Dance Studio, oggi punto di riferimento per la cultura hip-hop in Spagna. E indovinate un po'? È ancora lui a guidarlo con passione e visione.

Fa da coreografo a #Gaia ma è quasi più una stella lui! Carlos Diaz è diventato un fenomeno social e se non sapete il perché vi basta guardare questo video: Vai su Facebook

