' Futura!' dibattito con Silvia Salis ed Emily Clancy alla festa di Coalizione Civica
Coalizione Civica Ferrara lancia la sua prima festa di tesseramento. 'Futura!', il titolo dell'iniziativa, articolata in un pomeriggio e una serata all'insegna di politica, cultura, scambio e divertimento. L'appuntamento è per sabato 20 settembre negli spazi della Factory Grisù di via Poledrelli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Il Consigliere di Repubblica Futura interviene sul Riferimento del Congresso di Stato sulle recenti vicende di abusi sessuali su minori e successivo dibattito b) Progetto di legge “Disposizioni finalizzate al contrasto della violenza di genere e degli abusi su mino Vai su Facebook
'Futura!', dibattito con Silvia Salis ed Emily Clancy alla festa di Coalizione Civica; Salis: “C’è un tema leadership a sinistra ma io resto qui. Il garantismo a targhe alterne non vale”; Comunali, dalle grandi opere ai diritti sociali, ecco le ricette dei candidati sindaco: il dibattito.
“Silvia Salis premier”. Il Pd si spacca, Elli Schlein a rischio - Nel cuore del Partito Democratico si muovono trame fitte e silenziose, segnali di una fase di fermento e di ridefinizione degli equilibri interni. Si legge su thesocialpost.it
"Silvia Salis premier". Franceschini, Renzi, ma c'è anche l'ex ministro 5s, Spadafora. Rete e ambizioni della sindaca - Mediaset, editorialisti progressisti, registi, scoperta dall'attore Luca Bizzari (rifiutata, leggenda vuole da Forza Italia). Lo riporta ilfoglio.it