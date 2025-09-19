'Futura!', dibattito con Silvia Salis ed Emily Clancy alla festa di Coalizione Civica

Coalizione Civica Ferrara lancia la sua prima festa di tesseramento. 'Futura!', il titolo dell'iniziativa, articolata in un pomeriggio e una serata all'insegna di politica, cultura, scambio e divertimento. L'appuntamento è per sabato 20 settembre negli spazi della Factory Grisù di via Poledrelli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it