Fusione nucleare con Trump alla Casa Bianca è cambiato tuttoma non la voglia di arrivare primi

Gli Stati Uniti hanno stanziato nuovi fondi per la ricerca sulla fusione nucleare, in linea con le amministrazioni precedenti. Europa e Cina non sono da meno, ma la commercializzazione di questa tecnologia è ancora lontana. 🔗 Leggi su Wired.it

Con Trump alla Casa Bianca è cambiato tutto, ma non la voglia di arrivare primi sulla fusione nucleare; Usa-Regno Unito: Ia, nucleare civile e tecnologie quantistiche. Cosa prevede l'accordo Trump-Starmer; Teheran: concessioni, ma non fermeremo l’arricchimento di uranio. Arrestata «spia europea».

