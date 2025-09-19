C’è chi di derby se ne intende, e uno di questi non può che essere un Diego Fuser che in carriera ha vissuto quello di Torino, di Milano e della capitale. Ritiratosi ora nelle colline di Asti, l’ex giallorosso e biancoceleste ha ripercorso quei momenti in un’intervista al Messaggero: “Ricordi bellissimi, ho ancora due poster con le immagini dei derby anni ’90. Li ho giocati tutti, con la Roma invece sono stato in panchina. Di quel periodo ricordo gli allenamenti, la gente che parlava di quella partita già mesi prima. Di derby ne ho visti ma a Roma è tutto diverso. Chi lo sentiva di più? I più accesi erano Corino e Gregucci”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Fuser: “Derby di Roma il più caldo, Capello mi chiese di venire il giorno dello scudetto”