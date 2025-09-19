Furto nella notte alla scuola | rubati computer tablet e visori

19 set 2025

Un raid notturno ha colpito il plesso dell’Istituto Comprensivo di via Calvario a Dragoni, dove ignoti malviventi si sono introdotti riuscendo a portare via un ingente bottino. Dalle prime ricostruzioni, sarebbero stati trafugati 15 computer, 10 tablet e 8 visori per la realtà virtuale, tutti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

