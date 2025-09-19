Furto nella notte alla scuola | rubati computer tablet e visori

Un raid notturno ha colpito il plesso dell’Istituto Comprensivo di via Calvario a Dragoni, dove ignoti malviventi si sono introdotti riuscendo a portare via un ingente bottino. Dalle prime ricostruzioni, sarebbero stati trafugati 15 computer, 10 tablet e 8 visori per la realtà virtuale, tutti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: furto - notte

Pontecagnano, furto nella notte: auto rubata utilizzata come ariete per svaligiare un bar-tabacchi

Firenze: tenta furto al Caf di Novoli nella notte. Arrestato

Tentano un furto nella notte in un supermercato, ma sono messi in fuga dagli abitanti

Il furto di notte al cantiere di via Novara a Legnano #legnano - facebook.com Vai su Facebook

Il furto in via Bologna nella notte, rotto anche il vetro dell’abitacolo https://ift.tt/Py4h3zO - X Vai su X

Piedimonte S.G. – Furto nella notte alla scuola media: rubati 30 dispositivi tra pc e tablet; Colpo grosso alla Dante Alighieri di Volpiano, rubati 160 laptop comprati con i soldi del Pnrr; Colpo dei ladri nella scuola di Volpiano: rubati 160 computer portatili.

Furto a scuola, rubati computer e server dalle aule. La dirigente: “Ho fatto l’impossibile in questi anni per impedire che ciò accadesse” - La dirigente scolastica Adele Caputo, amareggiata e indignata, ha affidato a un messaggio pubblico la propria reazione: “ Ho fatto l’impossibile in questi anni per impedire che ciò accadesse. casertace.net scrive

Ruba computer e tablet in una scuola ma dimentica lì il suo telefono: denunciato - Denunciato per furto aggravato un 28enne, incastrato dalle telecamere di sorveglianza e dal cellulare dimenticato. Lo riporta umbria24.it