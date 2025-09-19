Furto da 4mila euro all' aeroporto di Malpensa come è stato raggirato un passeggero

Notizie.virgilio.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino algerino di 35 anni è stato arrestato a Malpensa per furto aggravato ai danni di un passeggero inglese. Refurtiva recuperata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

furto da 4mila euro all aeroporto di malpensa come 232 stato raggirato un passeggero

© Notizie.virgilio.it - Furto da 4mila euro all'aeroporto di Malpensa, come è stato raggirato un passeggero

In questa notizia si parla di: furto - 4mila

Furto da gourmet: solo vini e cibi pregiati per oltre 4mila euro

Furto da 4mila euro in ospedale a Genova, così è stata derubata ragazza minorenne ricoverata

Furto da 4mila euro all'aeroporto di Malpensa, come è stato raggirato un passeggero; Distraggono un turista e gli rubano la valigia in aeroporto: arrestato uno dei ladri; Ruba trolley a un passeggero inglese all’aeroporto di Malpensa, arrestato 35enne.

furto 4mila euro aeroportoFurto da 4mila euro all'aeroporto di Malpensa, come è stato raggirato un passeggero - Un cittadino algerino di 35 anni è stato arrestato a Malpensa per furto aggravato ai danni di un passeggero inglese. Riporta virgilio.it

Ruba trolley a un passeggero inglese all’aeroporto di Malpensa, arrestato 35enne - Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che la vittima, mentre stava caricando i bagagli sull’autovettura presa a noleggio, è stata distratta da un uomo, mentre un altro si è impossessato del suo baga ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furto 4mila Euro Aeroporto