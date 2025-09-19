Furto da 4mila euro all' aeroporto di Malpensa come è stato raggirato un passeggero

Un cittadino algerino di 35 anni è stato arrestato a Malpensa per furto aggravato ai danni di un passeggero inglese. Refurtiva recuperata.

Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che la vittima, mentre stava caricando i bagagli sull'autovettura presa a noleggio, è stata distratta da un uomo, mentre un altro si è impossessato del suo baga