Furti nei negozi in centro a Brescia 53enne in manette | rubava abiti con una borsa schermata

Notizie.virgilio.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato a Brescia un 53enne romeno per furto aggravato e altri reati: aveva colpito due negozi del centro con una borsa schermata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

furti nei negozi in centro a brescia 53enne in manette rubava abiti con una borsa schermata

© Notizie.virgilio.it - Furti nei negozi in centro a Brescia, 53enne in manette: rubava abiti con una borsa schermata

In questa notizia si parla di: furti - negozi

Furti nei negozi e al supermercato, tre denunce

Milano, furti e rapine in negozi e gioiellerie: arrestata una 60enne

Dalla parrocchia ai negozi, fino al mercato cittadino: boom di furti. Tutti gli episodi

Furti nei negozi in centro a Brescia, 53enne in manette: rubava abiti con una borsa schermata; Ruba in due negozi del centro, poi la reazione violenta: minacce e insulti ai poliziotti; I ladri trasfertisti che da Milano 'sbarcavano' a Brescia per rubare nei centri commerciali.

furti negozi centro bresciaFurti nei negozi in centro a Brescia, 53enne in manette: rubava abiti con una borsa schermata - Arrestato a Brescia un 53enne romeno per furto aggravato e altri reati: aveva colpito due negozi del centro con una borsa schermata. Scrive virgilio.it

furti negozi centro bresciaRuba in due negozi e aggredisce i poliziotti: allontanato da Brescia - È un soggetto violento e pericoloso il 53enne, senza fissa dimora e di origini ... Come scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Furti Negozi Centro Brescia