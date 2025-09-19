Furti nei negozi in centro a Brescia 53enne in manette | rubava abiti con una borsa schermata

Arrestato a Brescia un 53enne romeno per furto aggravato e altri reati: aveva colpito due negozi del centro con una borsa schermata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furti nei negozi in centro a Brescia, 53enne in manette: rubava abiti con una borsa schermata

