Furti di cavi mandano in tilt la circolazione dei treni tra Bari e Foggia | scatta la denuncia contro ignoti

La circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Bari, fortemente perturbata dalle prime ore di questa mattina per furti alla linea elettrica tra Trinitapoli e Barletta e tra Orta Nova e Foggia, è in graduale ripresa. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sono prontamente intervenuti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

