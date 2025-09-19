Furti a raffica in paese banda di ladri fermata dai carabinieri con refurtiva e armi
Una serie di furti in appartamento è stata interrotta grazie all’intervento dei Carabinieri della stazione di Mazzano, che nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 settembre hanno fermato cinque persone, italiane e straniere, nei pressi di due auto rubate a Rezzato.Durante un normale controllo, i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: furti - raffica
Raffica di furti in città: porte divelte e danni, bottino di pochi spiccioli
Tormentato dai ladri, quattro furti a raffica al Punto Gomme. “Ora non dormo più”
Raffica di furti a Il Seme, il centro disabili denuncia: “Chi può fare una cosa del genere a questi ragazzi?”
veratv.it/articoli/id-39873/raffica-di-furti-in-vallata-il-sindaco-di-colli-pubblica-la-foto-del-ladro Vai su Facebook
Raffica di furti nelle abitazioni dell’Oristanese (ma non solo): ricettatrice denunciata - X Vai su X
Furti a raffica in paese, banda di ladri fermata dai carabinieri con refurtiva e armi; Furti in casa a raffica. Banda nascondeva refurtiva per oltre 140mila euro | VIDEO; Raffica di furti in casa a Bologna, banda georgiana sgominata: il video del blitz e della maxi refurtiva.
Banda dei cileni: altri due a processo per i furti a raffica nelle abitazioni - Due nuovi imputati e altri colpi commessi anche a Besana Brianza, Brugherio, Vimercate, Cornaredo e nella Bergamasca per la banda di cileni che nel giugno ... Scrive ilgiorno.it
Allarme furti nelle case. Banda di ’professionisti’ crea il panico nei quartieri - Città di Castello, 29 luglio 2025 – In neanche 5 minuti sono riusciti a rimuovere due casseforti, all’interno di un appartamento, poi una scorribanda notturna nel territorio: probabilmente era una ... Come scrive lanazione.it