Mattia Furlani, dopo aver vinto l’oro ai Mondiali di Tokyo nel salto in lungo, non ha intenzione di fermarsi qui, e vorrebbe superarsi ancora dopo il salto di 8.39 che lo ha coronato campione. L’intervista alla Gazzetta dello Sport. Furlani: «Vorrei entrare nel gruppo della staffetta e correre i 100 o i 60». Mattia, che sensazioni prova? « È proprio figo, un’emozione forte, una magia ». Mamma sta ricevendo tante attenzioni: è felice? « Santa mamma: siamo in un team, ognuno dà il 100%. L’oro è di tanti, lei è l’artefice numero 1 ». Racconta che non le piace la sabbia: conferma? « Vero: preferivo l’alto e saltare sui tappeti elastici ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Furlani: «Vorrei entrare nel gruppo della staffetta e correre i 100 o i 60, alla sabbia preferivo il salto in alto»

“Sono Spiderman e voglio correre i 100 metri, so quanto valgo ma non lo dico perché passerei per…; Mondiali di atletica: Mattia Furlani è campione del mondo; Alla Gazzetta: «I primati non sono impossibili, mi do sei anni di tempo per avvicinarli. Un obiettivo realistico sono gli 8,60. Mia mamma l'artefice numero uno del mio oro»..

Furlani: "Ora play, rap e supplì, poi salterò 8.60 e farò pure i 100. Se la Roma non mi invita..." - Il più giovane campione del mondo di salto in lungo della storia si ispira a Powell, Jacobs e Carl Lewis: "Lui era il Figlio del Vento, io sono Spiderman" ... Lo riporta gazzetta.it