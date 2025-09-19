Furlani | Un’emozione unica Ora voglio svegliarmi nel mio letto e stare con gli amici

L'atleta azzurro a Tokyo è diventato a 20 anni il più giovane campione del mondo del salto in lungo della storia. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Furlani: “Un’emozione unica. Ora voglio svegliarmi nel mio letto e stare con gli amici”

Per vincere i Mondiali, Mattia Furlani ha fatto due passi in più - Letteralmente: li ha aggiunti alla sua rincorsa prima del salto in lungo, e i risultati si sono visti prima di quanto sperasse ... Lo riporta ilpost.it