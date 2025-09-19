Furlani | Ora play rap e supplì poi salterò 8.60 e farò pure i 100 Se la Roma non mi invita

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il più giovane campione del mondo di salto in lungo della storia si ispira a Powell, Jacobs e Carl Lewis: "Lui era il Figlio del Vento, io sono Spiderman". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

furlani ora play rap e suppl236 poi salter242 860 e far242 pure i 100 se la roma non mi invita

© Gazzetta.it - Furlani: "Ora play, rap e supplì, poi salterò 8.60 e farò pure i 100. Se la Roma non mi invita..."

In questa notizia si parla di: furlani - play

furlani play rap suppl236Furlani: "Ora play, rap e supplì, poi salterò 8.60 e farò pure i 100. Se la Roma non mi invita..." - Il più giovane campione del mondo di salto in lungo della storia si ispira a Powell, Jacobs e Carl Lewis: "Lui era il Figlio del Vento, io sono Spiderman" ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Furlani Play Rap Suppl236