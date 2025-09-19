Furgone si ribalta in galleria | traffico nel caos sulla Statale

Bresciatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre, lungo la Statale 42 all’altezza della galleria di Berzo Demo, dove un furgone della Bartolini si è ribaltato su un fianco in curva. Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, il conducente ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

