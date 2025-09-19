Furgone a fuoco sulla statale 16 | mezzo distrutto dalle fiamme

Un furgone è andato a fuoco nella tarda mattinata di oggi, 19 settembre, sulla statale 16 a Bari. E' accaduto poco dopo l'uscita per Santa Caterina, sulla carreggiata in direzione Foggia. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull'accaduto. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: furgone - fuoco

