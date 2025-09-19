#Fuorifestival Salerno Letteratura | ospite Linda Di Giacomo autrice di ‘Il morto che scrive’
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la pausa estiva riprendono i #Fu orifestival di Salerno Letteratura. Il 24 settembre, alle 18.30, presso lo spazio Matteotti, si terrà l’i ncontro con Linda Di Giacomo, autrice di Il morto che scrive (Caffè orchidea). Modera Corrado De Rosa. Linda Di Giacomo è psicologa e grafologa forense. È nata a Roma, vive a Salerno e nel 2021 ha pubblicato con Bookabook il suo primo romanzo “Carta Canta – un enigma grafologico per Agnese Malaspina”. Dopo quattro anni torna in libreria con un nuovo mistero tutto da scoprire. La routine lavorativa di Agnese Malaspina – grafologa giudiziaria – svanisce in una notte davanti a un cadavere ritrovato in un bosco e ricoperto di scritte incomprensibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
