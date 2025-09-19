Fuochi d' artificio in piazza a Brescello doppia denuncia

Brescello (Reggio Emilia), 19 settembre 2025 - Fuochi d'artificio in piazza Matteotti, in pieno centro a Brescello, pare per festeggiare la concessione anticipata della libertà dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per truffa. Ma, oltre che per le esplosioni senza autorizzazione, essendo uscito di casa alcune decine di minuti prima dell'effettiva scarcerazione, un giovane di 27 anni è stato denunciato anche per il reato di evasione. E' accaduto nella tarda serata del 4 settembre. Alle 23,40, con la piazza ancora affollata e i locali pubblici aperti, alcune persone hanno fatto esplodere una batteria di fuochi d'artificio.

