Fungaiolo soccorso dopo la caduta
Salvato dall’intervento degli operatori del soccorso alpino e dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con la guardia di finanza di Domodossola, un anziano cercatore di funghi originario del Varesotto. Sono state lunghe ore di attesa cariche di angoscia per i familiari, che hanno lanciato l’allarme quando l’anziano, 72 anni, non è rientrato a casa. Le ricerche hanno impegnato le squadre nella giornata di mercoledì e per fortuna per il settantaduenne la disavventura si è conclusa senza gravi conseguenze. Secondo quanto ricostruito l’anziano è uscito di casa per andare a cercare i funghi nei boschi di Craveggia, in Val Vigezzo, all’improvviso la caduta e l’impossibilità per lui di muoversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: fungaiolo - soccorso
Fungaiolo cade in un canalone a Pianaccio: soccorso con elicottero e verricello, viene portato in ospedale con codice di massima gravità - X Vai su X
Anche questa notte il Soccorso Alpino e Speleologico é stato impegnato nella ricerca di un fungaiolo disperso in località I Fangacci. Un uomo di 81 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, é andato a funghi con il figlio nei boschi intorno al rifugio Burraia, - facebook.com Vai su Facebook
Fungaiolo soccorso dopo la caduta; Cusio, fungaiolo infortunato dopo una caduta: intervengono 12 soccorritori del Soccorso alpino; Fungaiolo disperso e soccorso dopo una caduta, è grave.
Fungaiolo soccorso dopo la caduta - Salvato dall’intervento degli operatori del soccorso alpino e dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con ... Si legge su ilgiorno.it
Fungaiolo in difficoltà, rintracciato e recuperato dai soccorritori - A lanciare l'allarme, intorno a mezzogiorno del 15 settembre, è stato un amico dell'uomo, dopo ... Scrive piacenzasera.it