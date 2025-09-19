fungaiolo soccorso dopo la caduta

Salvato dall’intervento degli operatori del soccorso alpino e dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con la guardia di finanza di Domodossola, un anziano cercatore di funghi originario del Varesotto. Sono state lunghe ore di attesa cariche di angoscia per i familiari, che hanno lanciato l’allarme quando l’anziano, 72 anni, non è rientrato a casa. Le ricerche hanno impegnato le squadre nella giornata di mercoledì e per fortuna per il settantaduenne la disavventura si è conclusa senza gravi conseguenze. Secondo quanto ricostruito l’anziano è uscito di casa per andare a cercare i funghi nei boschi di Craveggia, in Val Vigezzo, all’improvviso la caduta e l’impossibilità per lui di muoversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

