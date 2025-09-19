Fs Italferr protagonista del progetto europeo Rail Baltica

Un ulteriore importante traguardo internazionale per il Gruppo FS. Firmato a Vilnius il più grande contratto di elettrificazione ferroviaria mai realizzato in Europa con Italferr che avrà un ruolo da protagonista, in partnership ad altre aziende estere, nell’ambito del progetto Rail Baltica, un’infrastruttura prioritaria e strategica per l’Unione Europea che si estenderà per 870 chilometri interessando cinque Paesi: Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e, indirettamente, anche la Finlandia. Il valore complessivo del contratto è di 1,7 miliardi di euro. La linea si svilupperà da Varsavia fino a Tallin, dove è previsto un futuro collegamento sottomarino fino a Helsinki. 🔗 Leggi su Tpi.it

