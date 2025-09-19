Fs Italferr protagonista del progetto europeo Rail Baltica
Un ulteriore importante traguardo internazionale per il Gruppo FS. Firmato a Vilnius il più grande contratto di elettrificazione ferroviaria mai realizzato in Europa con Italferr che avrà un ruolo da protagonista, in partnership ad altre aziende estere, nell’ambito del progetto Rail Baltica, un’infrastruttura prioritaria e strategica per l’Unione Europea che si estenderà per 870 chilometri interessando cinque Paesi: Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e, indirettamente, anche la Finlandia. Il valore complessivo del contratto è di 1,7 miliardi di euro. La linea si svilupperà da Varsavia fino a Tallin, dove è previsto un futuro collegamento sottomarino fino a Helsinki. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: italferr - protagonista
Regione Basilicata - Incontro di Pasquale Pepe con RFI e Italferr Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, venerdì scorso ha incontrato i vertici di RFI e Italferr per fare il punto della situazione in merito all’avan Vai su Facebook
FS, Italferr protagonista del progetto europeo Rail Baltica; Trump frena il green, lo stoccaggio CO2 ha dei limiti, declino dei giacimenti: i fatti della settimana; Intervista a Daniela Aprea.
Fs, Italferr protagonista del progetto europeo Rail Baltica - Firmato a Vilnius il più grande contratto di elettrificazione ferroviaria mai realizzato in Europa con Italferr che avrà un ruolo da ... Scrive tpi.it
Gruppo FS, Italferr protagonista del progetto Europeo Rail Baltica - La società di ingegneria guiderà supervisione e direzione lavori della nuova linea ad alta velocità da Varsavia a Tallinn, parte del corridoio TEN- Come scrive affaritaliani.it