Frontale tra due auto | un uomo trasportato in ospedale in elisoccorso
Sfiorata la tragedia oggi 19 settembre alle 16,30 in via Vanzo a Monselice. Per cause ora al vaglio degli agenti della polizia locale del comandante Mario Carrai si sono scontrate frontalmente una Renault Clio condotta da X.Y cinese di 59 anni e una Opel Astra con al volante una donna, A.P. di 35. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: frontale - auto
Rita Pioli muore nell’incidente frontale in auto
Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni
Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni
Incidente a Palazzolo dello Stella, frontale tra due auto sulla SS14: 4 feriti, uno è grave -> https://www.nordest24.it/palazzolo-dello-stella-incidente-frontale-sr14-18-settembre-2025 Vai su Facebook
#incidente frontale tra due auto sulla Regionale 14: quattro feriti, uno è grave - X Vai su X
Frontale tra due auto: un uomo trasportato in ospedale in elisoccorso; Incidente frontale tra due auto sulla Regionale 14: quattro feriti, uno è grave; Scontro frontale tra due auto a Rimini, morto 64enne.
Scontro frontale nell’Astigiano: morto un 48enne e due feriti. Una donna portata ad Alessandria - Tragico incidente questo lunedì pomeriggio ad Agliano, in provincia di Asti. Secondo radiogold.it
Rimini - Frontale tra due auto, muore 64enne fanese - Un uomo di 64 anni residente a Fano è rimasto vittima di un incidente questa mattina sul lungomare di Rimini. Lo riporta veratv.it