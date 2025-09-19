Frontale spaventoso si ribalta uno scuolabus | elisoccorso sul posto

Un episodio di grave entità si è verificato nella mattinata di questo venerdì 19 settembre, quando uno scuolabus si è ribaltato in seguito a un violento scontro frontale con un’autovettura. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo stava trasportando circa trenta bambini verso le rispettive scuole dell’infanzia e primaria. La notizia ha immediatamente generato apprensione tra i residenti, scuotendo profondamente famiglie e istituzioni scolastiche. Leggi anche: Terribile scontro in volo, fumo e fiamme all’improvviso: immagini agghiaccianti (VIDEO) Leggi anche: 19enne travolge gruppo di persone con l’auto: ci sono morti e feriti Scontro frontale, scuolabus si ribalta con 30 bambini a bordo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

