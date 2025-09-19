Frontale spaventoso si ribalta uno scuolabus | elisoccorso sul posto
Un episodio di grave entità si è verificato nella mattinata di questo venerdì 19 settembre, quando uno scuolabus si è ribaltato in seguito a un violento scontro frontale con un'autovettura. L'incidente è avvenuto mentre il mezzo stava trasportando circa trenta bambini verso le rispettive scuole dell'infanzia e primaria. La notizia ha immediatamente generato apprensione tra i residenti, scuotendo profondamente famiglie e istituzioni scolastiche.
