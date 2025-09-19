Frey difende Sommer | Aveva già dimostrato di essere un top su di lui un linciaggio mediatico

. La sua opinione sul portiere dell’Inter. Sebastian Frey, ex portiere dell’ Inter, ha voluto prendere le difese di Yann Sommer dopo le critiche ricevute dal portiere svizzero in seguito alla sconfitta per 4-3 contro la Juventus nell’ultimo turno di Serie A. Nonostante alcune sbavature durante la partita, Sommer ha dimostrato il suo valore con una parata fondamentale nel match di Champions League contro l’ Ajax. Quando il punteggio era ancora sullo 0-0, Sommer ha negato il gol a Godts, mantenendo la squadra in partita e impedendo agli olandesi di prendere il vantaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

