Frescobaldi | Vendemmia bellissima ma cantine già piene

Firenze, 19 settembre 2025 - "Bisognava rivedere la produzione già l'anno scorso, come Uiv l'avevamo detto però la cosa sembrava un po' astrusa: invece siamo arrivati alla vendemmia 2025, che è una bellissima vendemmia, con le cantine un po' piene, quindi c'è il rischio che qualche bella uva resti nel campo perché non c'è spazio in cantina". Lo ha affermato Lamberto Frescobaldi, presidente dell'Unione Italiana Vini, a margine di un convegno sull'accordo Ue-Mercosur oggi a Firenze. "Da un lato dobbiamo essere contenti, ovviamente - ha detto -: l'estate è stata generosa sia di pioggia che di sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

