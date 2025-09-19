Freestyle | tutti i titoli tra film arti e serie il laboratorio più libero della Festa di Roma

Alla Festa del Cinema di Roma 2025 la sezione Freestyle torna a essere il terreno di gioco più audace della manifestazione: un contenitore non competitivo dove formato e linguaggio sono liberi per definizione, articolato in tre percorsi – Film, Arts e Serie – che mescolano debutti, mockumentary, doc d’autore e narrazioni seriali di respiro internazionale. Di seguito, panoramica completa dei titoli. FREESTYLE FILM. Con California Schemin’, James McAvoy firma un debutto alla regia trascinante: storia vera (e più incredibile della finzione) dei rapper scozzesi Silibil N’ Brains, che nei primi Duemila si spacciarono per star californiane per farsi strada nell’industria musicale britannica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it