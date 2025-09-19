Frederic Vasseur smorza le illusioni | Una doppietta che non deve distrarci Domani dovremo crescere ancora

Frederic Vasseur sorride, ma mantiene i piedi ben saldi al terreno, al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku la scuderia di Maranello ha vissuto probabilmente il miglior venerdì del campionato, con una doppietta finale che fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Tutto sarà rimesso in palio domani, come sempre, ma le Rosse oggi hanno davvero ben figurato. La migliore prestazione del venerdì sulla pista azera porta la firma di Lewis Hamilton con il tempo di 1:41. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Frederic Vasseur smorza le illusioni: “Una doppietta che non deve distrarci. Domani dovremo crescere ancora”

