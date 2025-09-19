Frederic Vasseur smorza le illusioni | Una doppietta che non deve distrarci Domani dovremo crescere ancora

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frederic Vasseur sorride, ma mantiene i piedi ben saldi al terreno, al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku la scuderia di Maranello ha vissuto probabilmente il miglior venerdì del campionato, con una doppietta finale che fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Tutto sarà rimesso in palio domani, come sempre, ma le Rosse oggi hanno davvero ben figurato. La migliore prestazione del venerdì sulla pista azera porta la firma di Lewis Hamilton con il tempo di 1:41. 🔗 Leggi su Oasport.it

frederic vasseur smorza le illusioni una doppietta che non deve distrarci domani dovremo crescere ancora

© Oasport.it - Frederic Vasseur smorza le illusioni: “Una doppietta che non deve distrarci. Domani dovremo crescere ancora”

In questa notizia si parla di: frederic - vasseur

Frederic Vasseur resta in Ferrari? Le dichiarazioni prima del GP d’Austria 2025

Frederic Vasseur professa ottimismo: “Il nuovo fondo funziona. Le McLaren? Spero fossero scariche di benzina”

F1, Frederic Vasseur: “Confermate le buone sensazioni. In gara fondamentale la gestione gomme”

Frederic Vasseur smorza le illusioni: “Una doppietta che non deve distrarci. Domani dovremo crescere ancora”.

frederic vasseur smorza illusioniFrederic Vasseur spegne le illusioni: “Una doppietta che non deve distrarci. Domani dovremo ancora crescere” - Frederic Vasseur sorride, ma mantiene i piedi ben saldi al terreno, al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan, ... Da oasport.it

La Ferrari conferma Vasseur: oltre i risultati deludenti e le polemiche, perché ha scelto la continuità - La stagione deludente e le ipotesi di un licenziamento, ma Frédéric Vasseur la Ferrari l’ha sempre sentita sua, nonostante una stagione sotto le (altissime) aspettative. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Frederic Vasseur Smorza Illusioni