Fratoianni | Israele come Stato canaglia dal Governo solo parole vuote e ipocrisia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 "Noi torniamo a chiederlo qui, ora. Che cosa volete fare, signor Ministro? Qual è la posizione del nostro Governo? Come voterete in Europa nei prossimi giorni? Nelle prossime ore? Che posizione assumerete?" Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, sulle sanzioni contro Israele, rivolgendosi al ministro degli esteri Antonio Tajani durante il suo intervento alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

