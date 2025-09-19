Frascati Scherma la fiorettista Saioni | Nessun proclama voglio solo cercare di dare il meglio
Frascati (Rm) – Un’altra promettente neo arrivata nella famiglia del Frascati Scherma. Si tratta della fiorettista Greta Saioni, 18 anni compiuti a maggio scorso che arriva dal Club Scherma Roma. “Sono contenta di unirmi a questa nuova famiglia sportiva e di potermi confrontare costantemente con. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: frascati - scherma
Frascati Scherma, tutto pronto per i mondiali in Georgia
Frascati Scherma, il 17 non porta male: vinto un altro scudetto, è il decimo consecutivo
Greta Saioni: “Nessun proclama, voglio solo cercare di dare il meglio” Leggi qui: https://www.frascatischerma.it/greta-saioni-nessun-proclama-voglio-solo-cercare-di-dare-il-meglio/ Vai su Facebook
Frascati Scherma, la fiorettista Saioni: “Nessun proclama, voglio solo cercare di dare il meglio”; Frascati Scherma: Iaquinta e Reale vincono la prima prova nazionale Cadetti, Mancini seconda; Frascati Scherma: Reale, Ottaviani e Berretta si laureano campioni europei a squadre Cadetti.
Frascati Scherma, la fiorettista Saioni: “Nessun proclama, voglio solo cercare di dare il meglio” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Un’altra promettente neo arrivata nella famiglia del Frascati Scherma. osservatoreitalia.eu scrive
Frascati Scherma, il 17 non porta male: vinto un altro scudetto, è il decimo consecutivo - La società tuscolana si conferma la migliore d’Italia secondo la classifica per società civili e militari stilata dalla Federazione in base ai ... Come scrive romatoday.it