Frankenstein Junior Halloween Party 2025 | il cult di Mel Brooks torna al cinema il 30 e 31 ottobre

Il film uscito nel 1974 è pronto a tornare sul grande schermo in occasione delle festività di Halloween come evento speciale al cinema. Il capolavoro di Mel Brooks, Frankenstein Junior, è pronto a tornare nelle sale cinematografiche per un evento speciale in occasione di Halloween, il 30 e il 31 ottobre. Un'occasione imperdibile per rivedere sul grande schermo un cult indimenticabile della storia del cinema, che dal 1974 conquista generazioni e generazioni di spettatori. La novità del Frankenstein Junior Halloween Party Negli scorsi anni, il lungometraggio di Mel Brooks era già tornato al cinema radunando nelle sale oltre 150. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

