Frank Etichette il capitano del Tottenham Romero uno dei migliori al mondo

L'allenatore del Tottenham Thomas Frank crede che il suo capitano Cristian Romero sia uno dei migliori difensori del mondo. Il vincitore della Coppa del Mondo argentino ha firmato un nuovo contratto dopo l'arrivo del Dane, annullando le voci di una potenziale partenza a seguito del licenziamento di Ange Postecoglou. E da allora è stato nominato Capitano in assenza di Heung-Min Son, portando anche Spurs a una campagna positiva del 2025-26 finora, con quattro vittorie in cinque partite.