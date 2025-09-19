Franco Cunico e quell’amore per il Rally 1000 Miglia
"Jimmy il fenomeno" torna in gara questo weekend nella classica bresciana, vinta sei volte in carriera. Cunico si affida ancora una volta alle note di "Gigi" Pirollo sulla Ford Escort di Oppliger per una fine settimana che sa di amarcord per tutti i tifosi. Dai fasti sportivi di un tempo che fu a uno sguardo .
Franco Cunico trionfa al 39° Sanremo Rally Storico - Per la seconda volta nella sua carriera Franco Cunico sale da vincitore la pedana di Corso Imperatrice all'ombra del Casinò di Sanremo.
Franco Cunico al Campagnolo per la Scuderia Palladio Historic - Colpo grosso del "gatto col casco"che al Rally Campagnolo del prossimo 3 giugno avrà Franco Cunico a difenderne i colori alla guida della Ford Sierra Cosworth dell'amico "Icio" Sorgato