Francis ford coppola e shia labeouf in lite sul set di megalopolis

Jumptheshark.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del cinema continua a essere teatro di episodi singolari e di intense discussioni tra registi e attori, anche nelle produzioni più attese. Un esempio recente è lo scontro tra Francis Ford Coppola e l’attore Shia LaBeouf sul set del film Megalopolis, che ha catturato l’attenzione grazie a un video esclusivo pubblicato nel documentario Megadoc. Questa scena rivela momenti di tensione che offrono uno sguardo inedito sulla fase di lavorazione di un progetto cinematografico complesso. Analizziamo gli aspetti salienti di questa vicenda, il contesto della pellicola e le implicazioni per il futuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

francis ford coppola e shia labeouf in lite sul set di megalopolis

© Jumptheshark.it - Francis ford coppola e shia labeouf in lite sul set di megalopolis

In questa notizia si parla di: francis - ford

Francis Ford Coppola al Magna Graecia Film Festival 2025: anteprima esclusiva di “Megalopolis” a Soverato

Francis Ford Coppola in anteprima del Magna Graecia Film Festival con Megalopolis

Francis Ford Coppola a Soverato tra Megalopolis e l’appello ai giovani: “Fate ciò che amate”

Megalopolis, Shia LaBeouf ha chiesto scusa a Jon Voight dopo il passato litigio prima di recitare nel film; Quando Shia LaBeouf è quasi andato a casa di Jon Voight per gonfiarlo di botte per una discussione politica; Shia LaBeouf racconta il litigio con Jon Voight: ecco com'è andata sul set di Megalopolis.

francis ford coppola shiaQuando Shia LaBeouf è quasi andato a casa di John Voight per gonfiarlo di botte per una discussione politica - Nel documentario di Mike Figgis intitolato Megadoc e dedicato alla lavorazione di Megalopolis di Francis Ford Coppola, Shia LaBeouf parla dei contrasti con John Voight, un tempo suo amico e mentore. Segnala msn.com

Megalopolis, Shia LaBeouf ha chiesto scusa a Jon Voight dopo il passato litigio prima di recitare nel film - La star del film di Francis Ford Coppola ha dovuto fare ammenda prima della lavorazione sul set dopo essere quasi venuto alle mani con il collega. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francis Ford Coppola Shia