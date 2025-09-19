Francis ford coppola e shia labeouf in lite sul set di megalopolis
Il mondo del cinema continua a essere teatro di episodi singolari e di intense discussioni tra registi e attori, anche nelle produzioni più attese. Un esempio recente è lo scontro tra Francis Ford Coppola e l’attore Shia LaBeouf sul set del film Megalopolis, che ha catturato l’attenzione grazie a un video esclusivo pubblicato nel documentario Megadoc. Questa scena rivela momenti di tensione che offrono uno sguardo inedito sulla fase di lavorazione di un progetto cinematografico complesso. Analizziamo gli aspetti salienti di questa vicenda, il contesto della pellicola e le implicazioni per il futuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
