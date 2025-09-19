Francia ultimatum dei sindacati al primo ministro Lecornu sulla legge di bilancio | risposte entro il 24 settembre o nuove proteste
Stamattina i sindacati hanno dato un ultimatum al primo ministro Sébastien Lecornu: se entro il 24 settembre non avrà risposto alle loro rivendicazioni, si riuniranno per fissare una nuova giornata di scioperi e manifestazioni. Quella che sta investendo la Francia è una protesta che mescola giustizia sociale e fiscale, richieste di cambiamento politico, opposizione alle misure sull’austerità: i francesi scesi nelle piazze ieri ( più di 500 mila per la polizia, almeno un milione secondo i sindacati ), a solo dieci giorni dal Bloquons tout! del 10 settembre, chiedono che anche i più ricchi, che riescono a eludere il fisco tramite ottimizzazioni, contribuiscano allo sforzo del Paese per contenere il colossale debito pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
