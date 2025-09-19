Francia scontri alla manifestazione contro la Manovra

Scontri a Parigi tra polizia e manifestanti che protestavano contro il governo del presidente francese Emmanuel Macron. Le forze dell’ordine hanno anche usato gas lacrimogeni contro i manifestanti, che hanno dato voce alle lamentele secondo cui gli otto anni di leadership di Macron hanno avvantaggiato solo le elite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, scontri alla manifestazione contro la Manovra

In questa notizia si parla di: francia - scontri

Scontri in Francia, incappucciati e armati attaccano la polizia

Francia, scontri con polizia nelle banlieue da Limoges a Béziers

Francia, nuovi scontri su "antisemitismo", ambasciatore Usa Kushner accusa Macron: "Non fa abbastanza per Israele", presidente lo convoca

Francia alla prova di forza sui tagli Un milione in piazza: rabbia e scontri Sciopero, in corteo anche la sinistra moderata da cui dipende il futuro del governo @Stef_Montefiori, @Corriere - X Vai su X

Cortei e scioperi, la Francia si prepara al giovedì nero. Si temono scontri, schierati 80.000 agenti e i blindati Centaure #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Francia, scontri alla manifestazione contro la Manovra; Francia, lo sciopero generale contro il nuovo governo Lecornu: giornata di tensione, 128 fermati - Il giovedì nero in Francia; Francia, scioperi e manifestazioni contro Manovra. A Parigi guerriglia a fine corteo. FOTO.

Manifestazioni e scioperi in Francia contro i possibili tagli alla spesa pubblica - Il 18 settembre decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Francia durante una giornata di scioperi e manifestazioni, indetta dai sindacati, contro possibili tagli alla spesa pubblica nella ... Come scrive internazionale.it

Parigi, scontri alla manifestazione contro i piani di austerity: fermate 181 persone, feriti 11 poliziotti - Al termine del corteo che si è svolto oggi per protestare contro le politiche di austerity che anche il nuovo governo sarà costretto a proporre, gruppi di black ... Riporta msn.com